Nintendo of America hat via Newsletter eine Liste mit den im Jahr 2017 am meisten gespielten Nintendo Switch-Spielen veröffentlicht. Zwar gilt die untere Top 20 nur für den nordamerikanischen Markt, interessant ist sie dennoch (via Comicbook).

Zunächst wenig überraschend: Auf Platz eins hat es The Legend of Zelda: Breath of the Wild geschafft, gefolgt von Super Mario Odyssey und Mario Kart 8 Deluxe. Spannend allerdings ist, dass sich die Farmsimulation Stardew Valley auf den sechsten Platz gemausert hat.

Damit landet das von Harvest Moon inspirierte Spiel noch vor dem Nintendo Switch-exklusiven Kampfspiel Arms und dem sehr gelungenen Nintendo/Ubisoft-Crossover Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Zwei Gründe hierfür sind sicherlich der vergleichsweise geringe Preis von Stardew Valley und der gewaltige Umfang, den die Indie-Farmsimulation bietet. Hier die komplette Spieleliste:

Die 20 besten Switch-Titel in Nordamerika

Das Video unten zeugt euch unsere Top 5 Nintendo Switch-Spiele.