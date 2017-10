Nintendo Switch - Nintendo steigert die Produktion auf 2 Millionen Konsolen pro Monat

Nintendo tut anscheinend alles, um die Nachfrage nach Nintendo Switch-Geräten zu befriedigen. Wie Digitimes berichtet, erhöht das Unternehmen die Anzahl der monatlich georderten Einheiten auf zwei Millionen. Das anvisierte Ziel von 20 Millionen verschifften Konsolen soll damit erreicht werden können. Bis Ende Juni 2017 wurden insgesamt bereits 4,7 Millionen Nintendo Switch-Konsolen verkauft und Anfang 2018 könnte Nintendo auch den chinesischen Markt erobern.

Der Nintendo Switch-Launch in China wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, er könnte die Produktion der Konsole allerdings noch weiter in die Höhe treiben. China hat erst 2014 das Verbot rund um Gaming-Konsolen aufgehoben und die Verkäufe stiegen im Jahr 2016 um 56,7 Prozent. Währenddessen grenzt es in Japan fast ans Unmögliche, eine Nintendo Switch zu ergattern und in Taiwan gibt es bis Dezember 2017 keine Geräte zu kaufen.

Die von Digitimes zitierten Quellen betonen außerdem, dass die knappe Anzahl an Nintendo Switch-Geräten keinesfalls mit Defekten oder Problemen beim Zusammenbau zu tun hat. Es liege vielmehr daran, dass es Lieferschwierigkeiten bei einigen wichtigen Einzelteilen gebe.

