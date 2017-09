Nintendo Switch Online - Voice Chat läuft nach App-Update im Hintergrund

Die offizielle Nintendo Switch Online-App ist Nintendos eigene Lösung, um verschiedene Spieleservices wie das SplatNet von Splatoon 2 anzubieten. In erster Linie dient die App aber zur Nutzung der Voice Chat-Funktion - und hier bekleckerte sich der Hersteller nicht gerade mit Ruhm.

Bislang war es nötig, dass die App im Vordergrund bei aktiv eingeschaltetem Display läuft, sonst wird beim Voice Chat die Verbindung gekappt. Dieses Manko wurde nun mit einem Update ausgebügelt. Die Versionsnummer 1.1.0 lässt euch den Voice Chat nun auch im Hintergrund und im Sleep-Mode nutzen. Darüber hinaus wurden einige Fehler ausgemerzt.

Nintendo Switch Online app update now lets you do voice chat while using another app or putting the phone to sleep pic.twitter.com/bUxS7QE2At