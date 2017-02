Nintendo Switch - Snipperclips als Launch-Titel für Europa bestätigt, Preis bekannt

Das charmante Puzzle-Action-Spiel Snipperclips erscheint zum Launch der Nintendo Switch.

Erst kürzlich huschte die Nachricht durchs Netz, dass Snipperclips in Japan am 3. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch erscheinen wird. Dementsprechend keimte die Hoffnung auf, dass der Titel auch ins europäische Start-Lineup rückt.

Wie Twitter-User Daan Koopman nach eigenen Angaben in einer niederländischen PR-Mail von Nintendo erfahren hat und via Twitter bekannt gibt, wird Snipperclips tatsächlich als Launch-Titel für die Nintendo Switch in Europa erscheinen.

Snipperclips has been confirmed for the EU #NintendoSwitch launch. €19.99. Also a special set with a download code and colored Joy-Con.