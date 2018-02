Nintendo Switch - Square Enix will mehr Spiele für die Konsole entwickeln

Die Nintendo Switch verkauft sich immer noch blendend und wird daher immer interessanter für Third Party-Hersteller. So arbeiten derzeit EA, Ubisoft und Bethesda an weiteren Spielen für die Hybrid-Konsole. Auf diesen Zug springt nun auch Square Enix auf.

Square Enix war eines der ersten Third Party-Studios, das Nintendo für die Switch ins Boot holen konnte - bislang ist das ambitionierte Exklusivspiel Project Octopath Traveler aber noch nicht erschienen. Die Entwickler denken aber offenbar schon über weitere Titel nach.

"Immer mehr Entwickler wollen neue Switch-Spiele machen"

Wie Square Enix-CEO Yosuke Matsuda gegenüber dem Edge-Magazin bekannt gab, haben die firmeneigenen Spiele auf der Switch gut abgeschnitten und inzwischen wollen mehr und mehr Entwickler bei Square Enix Titel für die Konsole entwickeln (via gamesradar).

"(Unsere eShop-Spiele) haben nicht schlecht performt! Offenkundig kam (die Switch) erst letzten März raus, es ist also noch nicht lange her, doch von allen Publishern, die an Switch-Titeln arbeiten, haben wir ziemlich viel gemacht. Es ist eine sehr attraktive Plattform. In der Firma gibt es eine Menge Leute, die mehr Spiele für die Switch machen wollen."

Neben Project Octopath Traveler hat Square Enix mit Dragon Quest 11 und The World Ends With You: Final Remix noch weitere Spiele in petto. Es bleibt abzuwarten, was wir in Zukunft noch erwarten dürfen. Vielleicht erfahren wir in der nächsten Nintendo Direct mehr, die angeblich noch im Februar stattfinden soll - vielleicht sogar noch in dieser Woche.

Welche Spiele wünscht ihr euch von Square Enix?