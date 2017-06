Nintendo Switch - Update 3.0: Controller-Suche ist die nützlichste Funktion

Die Joy-Con der Nintendo Switch sind unheimlich praktisch: Ihr könnt sie jederzeit von der Konsole abnehmen und sie einem Kumpel für eine Runde Koop-Spaß reichen. Oder ihr nutzt selbst beide Joy-Con, um bequemer auf der Couch vorm TV zu zocken - oder dank Bewegungssteuerung in Arms die Fäuste zu schwingen.

Die Joy-Con der Nintendo Switch sind aber auch unheimlich klein und gehen bei chaotischen Multiplayer-Parties schnell verloren. Eben noch Mario Kart 8 Deluxe gezockt, plötzlich sind die Controllerchen weg. "Hat sie ein Freund aus Versehen eingesteckt?", "Habe ich irgendwo verlegt?" oder "Stecken sie in der Sofaritze?" sind Gedanken, die euch dann durch den Kopf schießen dürften.

Um das zu verhindern, hat Nintendo mit dem System-Update 3.0 eine nützliche Funktion eingebaut: die Controller-Suche. Im Controller-Menü der Switch könnt ihr ab sofort nach Controllern in der Nähe suchen. Ganz egal, ob Joy-Con oder Pro Controller - es wird jedes Gerät aufgeführt, das mit eurer Konsole gekoppelt wurde.

Befindet sich der entsprechende Controller in eurer Nähe, könnt ihr ihn auf Knopfdruck vibrieren lassen - und somit schnell wiederfinden. Selbst wenn sich also ein Joy-Con in der Sofaritze versteckt hat (oder auch unterm Bett), kann er sich durch das markante Summen der HD Rumble-Funktion nicht mehr vor euch verbergen. Vorausgesetzt natürlich, es ist noch etwas Saft im Akku.

Einige User haben aber auch so ihren Spaß, indem sie das Feature nutzen, um Musik zu machen

