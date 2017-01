Nintendo Switch - Update: Nur ein Modul für bis zu 8 Spieler im lokalen Modus nötig

Nintendo Switch

Update:

Nintendo gab uns gegenüber an, dass noch keine offiziellen Bestätigungen zu diesem Feature vorliegen. Die entsprechende Aussage aus dem Quell-Artikel wurde mittlerweile wieder entfernt.

Originalmeldung:

Wer die zahlreichen Nintendo Switch-Werbungen vor Augen hat, weiß, dass Nintendo viel Wert auf das gemeinsame Spielen legt. Daher sehen wir oft Nintendo Switch-Fans, die mit ihren Konsolen zusammen an einem Tisch sitzen und gegeneinander in Splatoon 2 und Co. antreten. Wie es aussieht, scheint Nintendo das auch in technischer Hinsicht zu fördern.

Im Gespräch mit dem Kicker hat Silja Gülicher, PR Managerin bei Nintendo für Deutschland, betont, dass für lokale Spiele nur ein einziges Spielmodul benötigt wird. Bis zu acht Spieler teilen sich das Modul dann und können gemeinsam auf ihren eigenen Konsolen miteinander spielen.

Wir haben bei Nintendo nachgefragt, ob hier nicht vielleicht doch nur ein Missverständnis vorliegt oder ob das Feature wirklich derart beschrieben funktioniert. Wir halten euch auf dem Laufenden.

