Nintendo Switch - Warum ich nicht mehr zum 3DS zurückkehren kann

Ich habe meinen New Nintendo 3DS XL geliebt. Ob nun auf der Couch, im Bett, in der U-Bahn, auf dem Klo oder im Biergarten - die kleine Klapp-Flunder war fast immer bei mir. Doch seit letzter Woche ist alles anders. Nun bin ich mit der Switch verheiratet und kann meinem 3DS seitdem nicht mehr ins "Gesicht" schauen.

Wer einmal die Nintendo Switch in der Hand hatte, der weiß, wovon ich rede: Das 6,2 Zoll große 720-Display ist eine Augenweide. Trotz der vergleichsweise geringen Auflösung ist Zelda: Breath of the Wild knackig scharf. Im Gegensatz dazu kann ich auf meinen 3DS XL die Pixel zählen, jedes Spiel scheint aus einzelnen Klötzchen zu bestehen. Das hat mich eigentlich nie gestört. Bis jetzt. Denn nun hat mich die Switch mit ihrem brillanten Bildschirm verwöhnt.

Zum Vergleich: Die Pixeldichte des 3DS XL beträgt 171 ppi (oberer Bildschirm), die Switch kommt auf satte 237 ppi und ist somit deutlich schärfer. Zudem bietet die neue Nintendo-Konsole insgesamt über neunmal so viele Pixel wie der 3DS XL. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Nintendo dem größeren Modell die gleiche Auflösung verpasst hat wie dem Standard-Gerät. Somit wirkt das Bild auf dem XL aufgebläht und gezerrt.

Der Bildschirm der Switch ist nur etwas größer als der des (New) 3DS XL - bietet aber eine viel höhere Auflösung. Bildquelle: http://knowyourmeme.com/photos/1184040-nintendo-switch

"Dann zock halt auf dem kleinen 3DS-Modell, da wirkt das Display schärfer!", mag nun einer sagen. Aber ganz ehrlich: Warum sollte ich nach dem "Riesen-Screen" der Switch wieder zu dieser kleinen Möhre wechseln? Das ist wie bei Smartphones und Tablets: An die Größe gewöhnt man sich rasant - wer einmal den Sprung auf einen größeren Bildschirm gewagt hat, will nie mehr zurückkehren. Allein der Übersicht wegen.

Und genauso geht es mir jetzt. Ich habe mehrmals versucht, dem 3DS noch eine Chance zu geben, doch immer wenn ich Dragon Quest 8 oder Poochy & Yoshi's Woolly World starte und verkrampft auf die unscharfen Bildschirmtexte schaue, wird mir klar, wie mies der 3DS-Bildschirm in der heutigen Zeit ist.

Der 3DS kostet mich Überwindung

Und genau das ist so schade, denn die große Stärke des Nintendo 3DS ist nunmal seine vielfältige und hochkarätige Spielauswahl. Fire Emblem, Zelda: A Link Between Worlds oder Mario & Luigi: Paper Jam Bros. gibt es nirgendwo anders. Eigentlich würde ich all diese Titel gern noch einmal spielen, aber es kostet mich unheimlich Überwindung, längere Zeit auf den Pixelbrei des 3DS-Screens zu starren. So hart das klingen mag, aber mir graut es schon davor, mir das kommende Monster Hunter XX auf diesem kleinen Bildschirm anzutun.

Ich möchte die Ehe mit dem 3DS trotzdem nicht vorschnell annullieren oder das Gerät madig reden, denn er ist aufgrund seiner Handlichkeit immer noch portabler als die große Switch-Schwester und bietet im Vergleich nicht nur einen teilweise echt schicken 3D-Effekt, sondern auch etwas mehr Akkulaufzeit. Am liebsten hätte ich es aber, würde ich einfach alle 3DS-Spiele auf der Switch in schöner, größer und schärfer zocken können.

Wer weiß, vielleicht schenkt Nintendo der Switch ja doch ein paar Ports bekannter 3DS-Marken. Dass der Konzern derzeit nicht an einem 3DS-Nachfolger arbeitet, könnte entgegen früherer Ankündigungen bedeuten, dass Nintendo den 3DS auf lange Sicht doch durch die Switch ersetzt. Ich hätte keine Probleme damit.

Nun seid ihr gefragt: Würdet ihr unterwegs lieber zum 3DS oder zur Switch greifen? Hat die Switch euren 3Ds womöglich bereits ersetzt?

