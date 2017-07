Nintendo Switch - Wonderful 101 & Bayonetta von Platinum Games angeteasert

Erscheinen die ehemaligen Wii U-Spiele Wonderful 101 sowie Bayonetta und Bayonetta 2 auch für Nintendo Switch? Darauf lassen zumindest zwei Artworks schließen, die Entwickler Platinum Games auf Twitter veröffentlicht hat.

Das erste Bild zeigt Bayonetta jeweils vor einem blauen und einem roten Hintergrund. Beide Farben erinnern frappierend an die neonfarbenen Joy-Con der Switch. Das ist natürlich auch zahlreichen Fans aufgefallen, die darin ein Hinweis in Bayonetta 1 und 2 für die Switch sehen und auf Twitter die verschiedensten Fotomontagen posteten.

Auffällig dabei: Platinum Games hat viele dieser Bilder geliked oder gar retweetet. Ein Hinweis, dass die Spieler den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden haben?

Doch damit nicht genug. Das zweite Bild, das Platinum Games heute zwitscherte, zeigt Charaktere aus The Wonderful 101, die ihr eigenes Spiel vor einem Fernseher zocken. In den Händen halten sie kleine Controller, die an eine Famicom-Version der Switch-Joy-Con erinnern, die in einen Joy-Con-Grip gesteckt wurden. Unter dem TV bildet sich zudem eine Silhouette ab, die ein bisschen wie eine Switch-Docking-Station aussieht.

Der japanische Twitter-Kanal von Platinum Games wurde erst im Juni 2017 angelegt, sodass er derzeit besonders viel Aufmerksamkeit genießt. Möglich, dass die Entwickler das für ein paar Switch-Teaser ausnutzen.

Aufgrund der überschaubaren Spielerbasis verkaufte sich insbesondere Wonderful 101 mit 410.000 Exemplaren weltweit nicht besonders gut. Switch-Umsetzungen der genannten Titel sind daher nicht ausgeschlossen. Schließlich zeigte schon Mario Kart 8 Deluxe, dass sich auch Wii U-Umsetzungen auf der Switch hervorragend verkaufen können.