Nioh - Die bisher schnellste & einfachste Methode, um Geld zu farmen

Nioh

Wer sich noch immer in den ersten Stunden des PS4-exklusiven Nioh tummelt, wird vielleicht nicht verstehen, warum jemand viel Wert auf das Gold legen sollte, das wir im Spiel finden können. Doch sobald ihr regelmäßig den Schmied aufsucht und Soul Matching betreibt, werdet ihr schnell sehen, warum man in Nioh nie genug Gold haben kann.

Der Twitch-Streamer und YouTuber Oroboro präsentiert uns jetzt in einem aufschlussreichen Video die wohl beste Methode, um in Nioh an das schnelle und leichtverdiente Gold zu kommen. Wer den Farm-Run richtig befolgt, kann in weniger als einer Minute 12.000 Gold verdienen. Wer sich schon im New Game+ befindet, darf sich hier sogar über 111.400 Gold freuen.

Die "A Request from Ginchiyo"-Submission, die ihr schon relativ zu Beginn des Spiels in der ersten Region freischalten könnt, schickt uns auf die Suche nach einem bestimmten Item, das in einer Truhe zu finden ist. In dem verwinkelten aber nicht allzu großen Level gibt es insgesamt drei Punkte, an denen die besagte Truhe erscheinen kann.

Wer also dem vorgestellten Laufweg aus dem Video folgt, kommt in kürzester Zeit an allen drei Punkten vorbei und kann so sehr schnell an jede Menge Gold gelangen. Dass wir für das Abschließen der Missionen keine knackigen Mini-Bosse erledigen müssen, macht "A Request from Ginchiyo" zur bislang ertragreichsten Möglichkeit, um Gold zu farmen.

