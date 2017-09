Nioh - PS4-exklusives Action-RPG erhält Complete Edition mit allen DLCs

Mit Dragon of The North, Defiant Honor und Bloodshed's End gibt es drei kostenpflichtige DLCs zu Team Ninjas PS4-exklusivem Samurai-RPG Nioh, die Ende des Jahres gemeinsam mit dem Hauptspiel in einer Complete Edition versammelt werden. Das kündigte der japanische Publisher Koei Tecmo im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 an (via IGN).

Die "Nioh Complete Edition" erscheint digital am 7. November 2017, die Retail-Fassung folgt am 7. Dezember 2017 und enthält im Gegensatz zur Download-Fassung eine Soundtrack-CD und einen Strategie-Guide für das komplexe Action-RPG. Die Release-Termine gelten allerdings nur für den japanischen Markt. Dass die Nioh Complete-Edition auch bei uns erscheint, ist nicht unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz haben wir bei Publisher Sony nachgehakt und berichten, sofern wir eine Antwort erhalten.

Der finale Nioh-DLC Bloodshed's End (alias Ende des Blutvergießens) erscheint am 26. September 2017 und zeigt sich in einem neuen Trailer, den uns die TGS 2017 mitgebracht hat.