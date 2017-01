No Man’s Sky - Fan fasst die Faszination des Spiels in einem Video zusammen

No Man's Sky

Selbst, wer nicht direkt im Herzen der Online-Community von No Man's Sky unterwegs ist, dafür aber hin und wieder hier bei uns auf der GamePro vorbeischaut, kann kaum übersehen, dass das umstrittene Spiel von Hello Games alles andere als tot ist: Wir berichteten über Archäologen, die in der Endlosigkeit nach versunkenen Zivilisationen suchen, von geheimnisvollen Portalrätseln und sogar Biologie-Wettbewerben.

No Man's Sky strahlt zweifellos eine ganz besondere Faszination aus und ein Fan hat nun versucht, seine Faszination in einem Trailer auszudrücken, der die wichtigsten Eigenheiten des Spiels heraushebt.

Im November sorgte das Foundation-Update 1.1 für eine Generalüberholung des Spiels und ergänzte den Weltraum-Simulator um neue Features wie den Basenbau, aber auch frische Farbpaletten für die Planeten und die Tierwelt. Gespannt warten Fans nun auf das nächste, große Update, für das es allerdings noch kein Release-Datum gibt. Besonders mutige Optimisten hoffen auf eine neue Fahrzeugklasse und stützen sich dabei auf den Fund eines Dataminers.

Könnt ihr die Faszination an No Man's Sky teilen? Oder habt ihr euch bereits von dem Spiel verabschiedet?