No Man's Sky - Master Sword aus The Legend of Zelda ist der neue Touristenmagnet im Weltall

No Man's Sky ist um eine Attraktion reicher.

Das Universum von No Man's Sky ist nicht so leblos, wie viele wütende Reviews und Forenkommentare noch immer gerne erklären. Eine leidenschaftliche Community ist dem Spiel treu geblieben und erschließt ihr virtuelles Zuhause so gründlich und phantasievoll wie nur irgendwie möglich.

Nach dem großen Foundation-Update Ende 2016, das Spielern ermöglichte, auf erkundeten Planeten die unterschiedlichsten Basen samt Personal einzurichten, kam es zu einem neuen Trend im No Man's Sky-Universum: Spieler bauten mit Hilfe der neuen Werkzeuge die unterschiedlichsten Gebäude und Objekte unserer Welt oder der Popkultur im virtuellen Raum nach. Nach einem beeindruckend detaillierten McDonalds entdeckten wir nun Bilder eines Nachbaus des berühmten Master Swords aus The Legend of Zelda, das von seinem Architekten in hundertfacher Vergrößerung zusammengeschraubt wurde.

No Man's Sky - Gameplay-Video stellt das »Path Finder«-Update vor

Neugierige Weltraumtouristen können diese neue Attraktion auch aus nächste Nähe betrachten. Die Koordinaten des Planeten lauten HEBAN:016D:0086:063D:00A7 (Euklid Galaxie, System: Genesis of the Daleks, Planetname: Dalek Asylum). Ihr habt keine Ahnung, was ihr mit diesen Koordinaten machen sollt? Dann empfehle ich euch den Blick in unseren erklärendem Artikel, in dem ihr erfahren könnt, wie der selbstgebaute Multiplayer der Community funktioniert.

Spielt ihr noch No Man's Sky? Welches Feature fehlt euch derzeit am meisten?