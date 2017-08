No Man's Sky - So schön & verrückt sehen die Planeten ein Jahr nach Release aus

In No Man's Sky sind "Biome" eine der wichtigsten Elemente. Die bestimmen nämlich zu einem Großteil, wie Planeten und Monde aussehen. Die Entwickler Hello Games haben dem prozedural generierenden Planetensystem mit dem neuesten Update 1.31 namens Atlas Rises nun noch mehr Biome, Details und Assets hinzugefügt. Es hat also natürlich nicht lange gedauert, bis die ersten Spieler über neuartige Planeten gestolpert sind. Die teils wunderschönen, teils bizarren Planeten solltet ihr euch nicht entgehen lassen:

Nachts entwickelt der "Seifenblasen"-Planet übrigens eine völlig neue Atmosphäre. Der Himmel färbt sich dunkelblau, während die Blasen einen türkisen, schimmernden Touch erhalten.

Mindestens genau so beeindruckend ist dieser Planet, der organisch-leuchtende, bewegende Wurzeln mit metallisch-grünen Hexagonen kombiniert und daraus Sci-Fi-Bäume entstehen lässt.

Oder wie wäre es mit diesem mysteriösen Planeten, auf dem runde, fliegende...Kugeln (?) herumschwirren.

Mögt ihr es vielleicht doch lieber etwas bunter, saftiger und lebendiger?

Mit dem neuesten Update scheint auch die Farbpalette kräftig aufgedreht worden zu sein:

Als letztes haben wir noch einen exotischen Biomen-Planet für euch. Vor allem die fliegenden Kristalle beeindrucken, doch auch die roten Wüsten und türkisen Seen sind ein echter Hingucker. Besonders lohnt sich das Video ab 4:54, als die Sonnenseite des Planeten erkundet wird.

Habt ihr mit dem neuen Update wieder in No Man's Sky reingespielt?