Oceanhorn - Demo für Nintendo Switch ab sofort verfügbar

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas mag zwar in erster Linie ein Mobile-Spiel sein, macht aber auch auf den Konsolen einen sehr guten Eindruck. Im Test hat das Action-Adventure bei uns 85 Punkte abgestaubt.

Solltet ihr trotzdem bislang mit einem Kauf gezögert haben, könnt ihr euch ab sofort im eShop auf der Nintendo switch eine Demo herunterladen. Das Abenteuer atmet den Geist von Zelda: The Wind Waker, bringt aber auch ein paar eigene Ideen mit, darunter ein Levelsystem. Die Vollversion von Oceanhorn kostet 15 Euro.

Die Entwickler arbeiten derzeit bereits fleißig an der Fortsetzung Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, die ebenfalls für Heimkonsolen umgesetzt werden dürfte.