Nach mehreren Gerüchten in den vergangenen Wochen hat Capcom in der neuesten Ausgabe des japanischen Magazins (via Gematsu) offiziell bestätigt, dass Okami HD für die PS4 und Xbox One sowie für den PC erscheint - und zwar am 21. Dezember 2017, pünktlich zur Weihnachtszeit. Der Release der beiden Versionen ist aktuell jedoch nur für Japan bestätigt. Ob und wann Okami HD auch in Europa für die PS4, Xbox One und PC erscheint, ist bislang unklar. Wir haben deshalb bei Capcom nachgehakt und geben euch Bescheid, sofern wir eine Antwort erhalten.

Den Übersetzern von Gematsu zufolge bringt Okami HD die Minispiele in den Ladenbildschirmen zurück, die in der Wii- und der PS3-Version des Action-Adventures entfernt wurden. Es sei außerdem möglich, das Bildformat auf 4:3 umzustellen.

Das Spiel komme in Japan für die PS4 sowohl digital als auch als Retail-Version. Eine Limited Edition für die PS4-Variante werde es ebenfalls geben. Die Inhalte sind unbekannt. Für die Xbox One und den PC werde es lediglich eine digitale Version geben.

Okami HD erschien im Jahr 2012 bereits für die PS3. Das Original hingegen kam 2006 für die PS2 auf den Markt, gefolgt von der Wii-Fassung aus dem Jahr 2008. Im Action-Adventure sollen wir als Sonnengöttin Amaterasu die Welt vom bösen Dämonen Orochi befreien. Spielerisch ist Okami an die The Legend of Zelda-Reihe angelehnt, besticht aber mit einem ganz eigenen Stil.

