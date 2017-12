One Piece - Manga-Erfinder kündigt bisher mächtigsten Feind & neuen Storybogen an

One Piece gehört zu den bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Mangas beziehungsweise Animes überhaupt. Die Serie feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und erhält mit World Seeker demnächst auch noch eine neue Videospiel-Umsetzung. Aber es gibt noch mehr gute Neuigkeiten für die Fans des Franchises: Auf der Jump Festa-Messe erklärt Erfinder und Zeichner Eiichiro Oda in einem Brief, dass uns noch Großes bevorsteht. Zum Beispiel der bisher mächtigste Gegner der Serie.

"Ich werde eine der Legenden einführen, die in der One Piece-Welt lauern. Der größte Feind der Strohhüte aller Zeiten wird sich ihnen in den Weg stellen. Vielleicht wird es etwas sein, das mit Whitebeard zu tun hat. Ups, es sieht aus, als wäre ich zu gesprächig. Könnt ihr glauben, dass der Krieg von Marineford im Vergleich damit niedlich aussehen wird?"

Eine ähnliche Aussage hat der One Piece-Schöpfer bereits über das geplante Ende des Mangas getroffen. Und das will was heißen, immerhin trafen bei besagter Schlacht am Marine-Hauptquartier alle der bis dato stärksten Krieger des Piraten-Universums aufeinander. Eiichiro Oda bestätigt außerdem, dass als nächstes der sogenannte Wano Country-Storybogen folgen soll.

