Bandai Namco hat dem mit Spannung erwarteten Action-Adventure One Piece: World Seeker neue Infos und 4k-Screenshots spendiert. Darauf sehen wir nicht nur alte Bekannte aus dem Piratenuniversum, sondern auch eine neue Fähigkeit von Ruffy und detailreiche Umgebungsaufnahmen.

Sabo & Rob Lucci erscheinen im Action-Adventure

Die neuen Screenshots zeigen nicht nur Ruffys blonden Kindheitsfreund Sabo, der euch oben entgegengrinst. Offenbar treiben aber auch Cipherpol-Einheiten ihr Unwesen in der offenen Spielwelt von World Seeker. Das Beweist ein neues Bild von Rob Lucci, den Fans sicherlich noch aus der Water 7-Storyline kennen und der sich mittlerweile der höchsten geheimen Einheit der Weltregierung, der CP0, angeschlossen hat. Sicherlich müssen wir uns im Boss-Kampf an dem Agenten messen.

Auch ein neues Feature wurde durch die Screenshots geteasert. Mit Hilfe des Oberservationshaki kann Ruffy die Anwesenheit von Feinden in der näheren Umgebung spüren.

Wir erhalten mit den neuen Screenshots außerdem nähere Einblicke in die Spielwelt, die vor allem dank Kristall-Höhle mit hübsch funkelnden Edelsteinen vielversprechend wird. Selbstverständlich gibt es wie immer auch einige zusätzliche Ausschnitte aus actiongeladenen Kämpfen zu sehen.

Alle neuen hochauflösenden Screenshots findet ihr unten in unserer Bildergallerie.

One Piece: World Seeker - Neue 4k-Screenshots ansehen

Die Geschichte von Jail Island

Auch der Name der Spielwelt von One Piece: World Seeker ist endlich bekannt. Die Strohhutpiraten erleben ihr neues Abenteuer auf Jail Island. Die Insel war einst dank reichem Mineralien-Vorkommen unter dem Namen Jewel Island bekannt, hat aber seit dem Einzug von Räubern und Piraten einen Wandel durchlebt. Jetzt kümmert sich die Weltregierung um die Invasoren und sperrt sie in eine gigantische Unterwasserfestung, in der es allerdings nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Jail Island birgt ein dunkles Geheimnis und es liegt an Ruffy und seinen Freunden, es zu lüften.