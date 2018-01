Die Entwicklung von One Piece: World Seeker geht offenbar unter Volldampf voran. Neue Screenshots vom ersten Open World-Spiel der Piratensaga für PS4 und Xbox One gewähren uns Einblicke in Ruffy Attackenarsenal und die offene Spielwelt, die uns dieses Jahr erwartet.

Wir sehen auf den Aufnahmen, wie Ruffy seine vernichtende Attacke Gum-Gum-Elephant-Gun einsetzt, bei der seine aufgeblasene Faust durch das Rüstungshaki eine schwarze Färbung erhält. Außerdem sehen wir unter anderem einen Kampf an Board eines Schiffs und ein menschenleeres Dorf, über das Ruffy sich mit Hilfe seiner Gummi-Fähigkeiten hinwegkatapultiert.

Unten könnt ihr euch alle neuen Screenshots von One Piece: World Seeker ansehen.

One Piece: World Seeker - Weitere Screenshots des Open World-Adventures ansehen

Die actiongeladenen Aufnahmen machen Lust auf mehr, wirken aber alles in allem immer noch recht leer und unbelebt. Wir sind gespannt, wie Bandai Namco das Piratenabenteuer währned der Entwicklung anpasst, um die Spielwelt bis zum Release weiter mit Leben zu füllen.

Mehr: One Piece: World Seeker - Warum das Spiel das bislang beste One Piece-Abenteuer werden könnte

One Piece: World Seeker erscheint 2018 für PS4 und Xbox One, ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.