Oscars 2017: Die Gewinner - Und eine peinliche Verwechslung

Die Oscars sind vergeben und La La Land sowie Moonlight sind die großen Gewinner der Preisverleihung.

Die 89. Oscars sind verliehen und der große Favorit La La Land mit rekordverdächtigen 14 Nominierungen gewann insgesamt sechs Oscars: für die Beste Regie, die Beste Hauptdarstellerin (Emma Stone), Beste Kamera, Beste Filmmusik, Besten Filmsong und das Beste Szenenbild.

Peinliche Verwechslung: Moonlight statt La La Land gewinnt

Doch der Preis als Bester Film des Jahres wurde dem Film in letzter Sekunde verwehrt und das wird als sicherlich schlimmste Panne in die Geschichte der Oscars eingehen: Zunächst wurde das Musical La La Land bereits feierlich als Bester Film des Jahres ausgerufen und nachdem das Filmteam auf der Bühne mit der Trophäe in der Hand zur Dankesrede ansetzten wollte, bemerkte man den Irrtum. Schnell wurde ein zweiter Umschlag mit dem eigentlichen Gewinner auf die Bühne gebracht: Moonlight.

Prompt reagierte La La Land-Produzent Jordan Horowitz und musste mit dem Satz »Das ist kein Witz, Moonlight hat als Bester Film gewonnen« die Trophäe wieder zurückgeben, die ihm bereits verliehen wurde.

Das Drama Moonlight wurde nicht nur als Bester Film des Jahres ausgezeichnet, sondern erhielt auch einen Oscar für den Besten Nebendarsteller mit Mahershala Ali und einen Oscar für das Beste adaptierte Drehbuch überreicht.

Weitere Preise an Disney und Pixar

Weitere Preise gingen wenig überraschend an Disneys Zoomania als Bester Animationsfilm des Jahres, während Pixars Piper als Bester animierter Kurzfilm ausgezeichnet wurde. Als Beste Schauspieler wurden neben Emma Stone für La La Land und Mahershala Ali für Moonlight, auch Casey Affleck für Manchester by the Sea und Viola Davis für Fences mit einem Oscar ausgezeichnet.

Verlierer des Abends: Rogue One und Toni Erdmann

Dafür ging der deutsche Beitrag Toni Erdmann in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film leer aus. Stattdessen gewann der Film The Salesman des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi, der der Oscar-Verleihung aus Protest gegen die Einreisepolitik von US-Präsident Donald Trump fernblieb.

Auch Rogue One musste sich der Konkurrenz geschlagen geben, das Star Wars-Spinoff war in den beiden Kategorien Beste visuelle Effekte und Bester Ton nominiert. Dafür gewann Disneys aufwendig gestaltete Dschungelbuch-Neuverfilmung The Jungle Book einen Oscar für die Besten visuellen Effekte, während Hacksaw Ridge für den besten Tonschnitt ausgezeichnet wurde.

Wenig Kritik zu Donald Trumps Politik

Die am Ende äußerst turbulente 89. Oscar-Verleihung fand im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Durch den Abend führte erstmals der Late Night Talkmaster Jimmy Kimmel. Im Gegensatz zu den Golden Globes mit der legendären Rede von Schauspielerin Meryl Streep bleibt die Oscar-Verleihung in Bezug auf Kritik gegen US-Präsident Trump jedoch harmlos, denn der große Schlag gegen seine Politik blieb aus.

Die Gewinner und Nominierten der 89. Oscar-Verleihung

Bester Film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight (Gewinner)

Bester Hauptdarsteller

Casey Affleck in Manchester by the Sea (Gewinner)

Andrew Garfield in Hacksaw Ridge

Ryan Gosling in La La Land

Viggo Mortensen in Captain Fantastic

Denzel Washington in Fences

Beste Hauptdarstellerin

Isabelle Huppert in Elle

Ruth Negga in Loving

Natalie Portman in Jackie

Emma Stone in La La Land (Gewinnerin)

Meryl Streep in Florence Foster Jenkins

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali in Moonlight (Gewinner

Jeff Bridges in Hell or High Water

Lucas Hedges in Manchester by the Sea

Dev Patel in Lion

Michael Shannon in Nocturnal Animals

Beste Nebendarstellerin

Viola Davis in Fences (Gewinnerin)

Naomie Harris in Moonlight

Nicole Kidman in Lion

Octavia Spencer in Hidden Figures

Michelle Williams in Manchester by the Sea

Beste Regie

Denis Villeneuve für Arrival

Mel Gibson für Hacksaw Ridge

Damien Chazelle für La La Land (Gewinner)

Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea

Barry Jenkins für Moonlight

Bester Animationsfilm

Kubo and the Two Strings

Vania (Moana)

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zoomania (Gewinner)

Beste Kamera

Bradford Young für Arrival

Linus Sandgren für La La Land (Gewinner)

Greig Fraser für Lion

James Laxton für Moonlight

Rodrigo Prieto für Silence

Bestes Kostümdesign

Joanna Johnston für Allied

Colleen Atwood für Fantastic Beasts and Where to Find Them (Gewinnerin)

Consolata Boyle für Florence Foster Jenkins

Madeline Fontaine für Jackie

Mary Zophres für La La Land

Bester Schnitt

Joe Walker für Arrival

John Gilbert für Hacksaw Ridge (Gewinner)

Jake Roberts für Hell or High Water

Tom Cross für La La Land

Nat Sanders und Joi McMillon für Moonlight

Bester fremdsprachiger Film

Land of Mine (Dänemark)

A Man Called Ove (Schweden)

The Salesman (Iran) (Gewinner)

Tanna (Australien)

Toni Erdmann (Deutschland)

Bestes Make-up und beste Frisuren

Eva von Bahr und Love Larson für A Man Called Ove

Joel Harlow und Richard Alonzo für Star Trek Beyond

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini und Christopher Nelson für Suicide Squad (Gewinner)

Beste Filmmusik

Mica Levi für Jackie

Justin Hurwitz für La La Land (Gewinner)

Dustin O'Halloran und Hauschka für Lion

Nicholas Britell für Moonlight

Thomas Newman für Passengers

Bester Filmsong

Audition (The Fools Who Dream) from La La Land; Music by Justin Hurwitz; Lyric by Benj Pasek and Justin Paul

Can't Stop The Feeling from Trolls; Music and Lyric by Justin Timberlake, Max Martin and Karl Johan Schuster

City of Stars from La La Land; Music by Justin Hurwitz; Lyric by Benj Pasek and Justin Paul (Gewinner)

The Empty Chair from Jim: The James Foley Story; Music and Lyric by J. Ralph and Sting

How Far I'll Go from Moana; Music and Lyric by Lin-Manuel Miranda

Bestes Szenenbild

Arrival - Production Design: Patrice Vermette; Set Decoration: Paul Hotte

Fantastic Beasts and Where to Find Them - Production Design: Stuart Craig; Set Decoration: Anna Pinnock

Hail, Caesar! - Production Design: Jess Gonchor; Set Decoration: Nancy Haigh

La La Land - Production Design: David Wasco; Set Decoration: Sandy Reynolds-Wasco (Gewinner)

Passengers - Production Design: Guy Hendrix Dyas; Set Decoration: Gene Serdena

Bester animierter Kurzfilm

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper (Gewinner)

Bester Kurzfilm

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing (Gewinner)

Timecode

Bester Ton

Sylvain Bellemare für Arrival

Wylie Stateman and Renée Tondelli für Deepwater Horizon

Robert Mackenzie and Andy Wright für Hacksaw Ridge (Gewinner)

Ai-Ling Lee and Mildred Iatrou Morgan für La La Land

Alan Robert Murray and Bub Asman für Sully

Bester Tonschnitt

Bernard Gariépy Strobl and Claude La Haye für Arrival (Gewinner)

Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie and Peter Grace für Hacksaw Ridge

Andy Nelson, Ai-Ling Lee and Steve A. Morrow für La La Land

David Parker, Christopher Scarabosio and Stuart Wilson für Rogue One: A Star Wars Story

Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush and Mac Ruth für 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Beste visuelle Effekte

Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington and Burt Dalton für Deepwater Horizon

Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli and Paul Corbould für Doctor Strange

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones and Dan Lemmon für The Jungle Book (Gewinner)

Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean and Brad Schiff für Kubo and the Two Strings

John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel and Neil Corbould für Rogue One: A Star Wars Story

Bestes adaptiertes Drehbuch

Arrival - Screenplay by Eric Heisserer

Fences - Screenplay by August Wilson

Hidden Figures - Screenplay by Allison Schroeder and Theodore Melfi

Lion - Screenplay by Luke Davies

Moonlight - Screenplay by Barry Jenkins; Story by Tarell Alvin McCraney (Gewinner)

Bestes Originaldrehbuch

Hell or High Water - Written by Taylor Sheridan

La La Land - Written by Damien Chazelle

The Lobster - Written by Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou

Manchester by the Sea - Written by Kenneth Lonergan (Gewinner)

20th Century Women - Written by Mike Mills

Bester Dokumentarfilm

Fire at Sea von Gianfranco Rosi and Donatella Palermo

I Am Not Your Negro von Raoul Peck, Rémi Grellety and Hébert Peck

Life, Animated von Roger Ross Williams and Julie Goldman

O.J.: Made in America von Ezra Edelman and Caroline Waterlow (Gewinner)

13th von Ava DuVernay, Spencer Averick and Howard Barish

Bester Dokumentar-Kurzfilm