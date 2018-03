Oscars 2018 - Guillermo del Toros Shape of Water gewinnt, Star Wars geht leer aus

Die Oscars wurden zum 90. Mal verliehen und beschertem Filmemacher Guillermo del Toro einen grandiosen Sieg. Sein Fantasyfilm The Shape of Water ging mit 13 Nominierungen als großer Favorit ins Rennen um den wichtigsten Filmpreis und durfte als bester Film des Jahres satte 4 Oscars am Abend in Empfang nehmen. Auch Guillermo del Toro selbst erhält seine erste Oscar-Auszeichnung als bester Regisseur überreicht. Weitere Preise gab es für die beste Filmmusik und das beste Szenenbild.

Weitere Gewinner: Blade Runner 2049 und Dunkirk

Weitere Gewinner der Oscar-Nacht ist Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve mit zwei Oscar-Auszeichnungen für die beste Kamera und beste visuelle Effekte. Der Science-Fiction-Film war für insgesamt fünf Oscars nominiert.

Noch besser lief es für Christopher Nolans Dunkirk, der von acht Nominierungen gleich drei Oscar-Auszeichnungen für den besten Schnitt, den besten Ton und den besten Tonschnitt überreicht bekommt.

Verlierer des Abends: Star Wars und Disneys Die Schöne und das Biest

Als großer Verlierer des Abends geht der neue Star Wars-Film Episode 8: Die letzten Jedi von Rian Johnson komplett leer aus, und teilt damit das gleiche Schicksal wie schon im Jahr zuvor Rogue One. Der zweite Teil der neuen Trilogie war mit vier Oscar-Nominierungen lediglich in den technischen Kategorien nominiert und musste sich hier gegenüber Blade Runner 2049 geschlagen geben.

Auch Disneys gefeiertes Musical Die Schöne und das Biest mit Emma Watson gehört zu den großen Verlierern des Abends. Zunächst wurde der Film nur in den beiden Kategorien beste Kostüme und bestes Szenenbild nominiert und ging dann doch komplett leer aus. Die vielen Songs, von Hauptdarstellerin Emma Watson selbst gesungen, fanden noch nicht einmal den Weg in die engere Auswahl.

Weitere Preise an Gary Oldman und Frances McDormand

Als beste Hauptdarsteller werden Gary Oldman für Darkest Hour und Frances McDormand für ihre Rolle in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ausgezeichnet. Als beste Nebendarsteller durften sich Sam Rockwell für sein Part in Three Billboards outside Ebbing, Missouri und Allison Janney für ihre Rolle in I, Tonya auf einen Oscar freuen.

Pixar gewinnt wenig überraschend

Der beste Animationsfilm des Jahres wird wenig überraschend Pixars Film Coco, der für zwei Oscars nominiert wurde. Als bester nicht-englischsprachiger Film wird das Drama A Fantastic Woman aus Chile mit einem Oscar ausgezeichnet. Der deutsche Beitrag Aus dem Nichts von Fatih Akin wurde noch nicht einmal nominiert, obwohl er zuvor schon mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.

Als Gastgeber führte der Comedian und Showmaster Jimmy Kimmel durch den Abend, wie schon im Jahr zuvor.

Die Gewinner und Verlierer der 90. Oscar-Verleihung

Bester Film

Call Me by Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water (Gewinner)

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Beste Regie

Dunkirk - Christopher Nolan

Get Out - Jordan Peele

Lady Bird - Greta Gerwig

Phantom Thread - Paul Thomas Anderson

The Shape of Water - Guillermo del Toro (Gewinner)

Beste Hauptdarstellerin

Sally Hawkins - The Shape of Water

Frances McDormand - Three Billboards outside Ebbing, Missouri (Gewinner)

Margot Robbie - I, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

Meryl Streep - The Post

Bester Hauptdarsteller

Timothée Chalamet - Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis - Phantom Thread

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - Darkest Hour (Gewinner)

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Beste Nebendarstellerin

Mary J. Blige - Mudbound

Allison Janney - I, Tonya (Gewinner)

Lesley Manville - Phantom Thread

Laurie Metcalf - Lady Bird

Octavia Spencer - The Shape of Water

Bester Nebendarsteller

Willem Dafoe - The Florida Project

Woody Harrelson - Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins - The Shape of Water

Christopher Plummer - All the Money in the World

Sam Rockwell - Three Billboards outside Ebbing, Missouri (Gewinner)

Bester Animationsfilm

The Boss Baby

The Breadwinner

Pixars Coco (Gewinner)

Ferdinand

Loving Vincent

Bester fremdsprachiger Film

A Fantastic Woman (Chile) (Gewinner)

The Insult (Libanon)

Loveless (Russland)

On Body and Soul (Ungarn)

The Square (Schweden)

Bestes adaptiertes Drehbuch

Call Me by Your Name - James Ivory (Gewinner)

The Disaster Artist - Scott Neustadter & Michael H. Weber

Logan - Scott Frank & James Mangold und Michael Green

Molly's Game - Aaron Sorkin

Mudbound - Virgil Williams und Dee Rees

Bestes Originaldrehbuch

The Big Sick - Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani

Get Out - Jordan Peele (Gewinner)

Lady Bird - Greta Gerwig

The Shape of Water - Guillermo del Toro & Vanessa Taylor

Three Billboards outside Ebbing, Missouri - Martin McDonagh

Beste Kamera

Blade Runner 2049 - Roger A. Deakins (Gewinner)

Darkest Hour - Bruno Delbonnel

Dunkirk - Hoyte van Hoytema

Mudbound - Rachel Morrison

The Shape of Water - Dan Laustsen

Bestes Kostümdesign

Beauty and the Beast - Jacqueline Durran

Darkest Hour - Jacqueline Durran

Phantom Thread - Mark Bridges (Gewinner)

The Shape of Water - Luis Sequeira

Victoria & Abdul - Consolata Boyle

Bester Schnitt

Baby Driver - Paul Machliss und Jonathan Amos

Dunkirk - Lee Smith (Gewinner)

I, Tonya - Tatiana S. Riegel

The Shape of Water - Sidney Wolinsky

Three Billboards outside Ebbing, Missouri - Jon Gregory

Bestes Make-up und beste Frisuren

Darkest Hour (Gewinner)

Victoria & Abdul

Wonder

Beste Filmmusik

Dunkirk - Hans Zimmer

Phantom Thread - Jonny Greenwood

The Shape of Water - Alexandre Desplat (Gewinner)

Star Wars: The Last Jedi - John Williams

Three Billboards outside Ebbing, Missouri - Carter Burwell

Bester Filmsong

Mighty River - aus Mudbound

Mystery Of Love - aus Call Me by Your Name

Remember Me - aus Pixars Coco (Gewinner)

Stand Up For Something - aus Marshall

This Is Me - aus The Greatest Showman

Bestes Szenenbild

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water (Gewinner)

Bester Ton

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk (Gewinner)

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Bester Tonschnitt

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk (Gewinner)

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Beste visuelle Effekte

Blade Runner 2049 (Gewinner)

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

Bester animierter Kurzfilm

Dear Basketball (Gewinner)

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Bester Kurzfilm

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child (Gewinner)

Watu Wote/All of Us

Bester Dokumentarfilm

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus (Gewinner)

Last Men in Aleppo

Strong Island

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Edith+Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405 (Gewinner)

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

