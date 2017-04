Outlast 2 - Tests & Reviews des Horrorspiels im Wertungsspiegel

Wie kommt Outlast 2 in der internationalen Presse an?

Heute, am 25. April 2017, erscheint Outlast 2 für PS4, Xbox One und den PC. Red Barrels heiß erwarteter Horror-Titel, der uns im ländlichen Arizonas eine sadistische Sekte an den Hals jagt, konnte uns im GamePro-Test aber nicht so richtig überzeugen.

Während Testerin Elena insbesondere die Quick-Time-Events, frustrierende Trial- & Error-Abschnitte und die gestreckte zweite Spielhälfte kritisiert, konnte bei Tim nur schwer Gruselstimmung aufkommen. Outlast 2 haue mit seinen Schockeffekten so sehr auf den Putz, dass sie für ihn nach zwei Stunden zur Gewohnheit geworden sind.

Was sagt die internationale Presse zu Outlast 2?

International fährt Outlast 2 bis auf einige Ausreißer positive bis durchschnittliche Test-Wertungen ein. Destructoids Nic Rowen zeigt sich unter dem Strich recht begeistert vom Horror-Titel:

"Outlast 2 ist erschütternd. Es ist ein Horror-Spiel, das euch dazu bringen wird, eine Dusche zu nehmen, nachdem ihr es beendet habt. Es ist ein Horror-Spiel, das euch eure Liebsten das nächste Mal etwas fester umarmen lässt. Es ist ein Horror-Spiel, das euch für den Moment mit Schock und Gore verängstigt und euch in der Nacht mit seinen Ideen jagt. Und ist das nicht das Beste, das Horror anstreben sollte?"

GameInformers Elise Favis lobt ebenfalls den Horror von Outlast 2, unter dem aber gleichzeitig die Geschichte des Spiels leide:

"Outlast 2 fragt mehr, als es beantwortet. Es lässt zu viel zur Interpretation übrig. Diese Unklarheit hat vielleicht funktioniert, macht aber die Auflösung unbefriedigend. Trotz seiner Fehlerchen ist Outlast 2 ein intensiver Ritt, der euch an eurer Vernunft zweifeln lässt. Wenn ihr nach blutrünstigen Nervenkitzel sucht, dann bietet euch Outlast 2 viel, das euch an euren Sitz fesselt - solange ihr über das ungeschickte Storytelling hinwegsehen könnt."

Die internationalen Test-Wertungen im Überblick