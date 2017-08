Overcooked: Special Edition - Digital Foundry bemängelt Performance auf Switch, Patch bereits in Arbeit

Ende Juli erschien das für PS4 und Xbox One erhältliche Koop-Spiel Overcooked auch für die Nintendo Switch. Die sogenannte Overcooked: Special Edition beinhaltet beide später nachgereichten DLCs, hat aber auch mit einigen Problemchen zu kämpfen. Darauf ging ich auch bereits in meinem Angespielt-Artikel zur Switch-Version ein.

Nun haben sich die technisch versierten Kollegen von Digital Foundry den Titel genauer angesehen und "große Performanceprobleme" festgestellt. Zwar läuft Overcooked in 1080p-Auflösung (TV-Modus) und macht guten Gebrauch von der HD Rumble-Funktion, leidet aber auch unter teils starken Rucklern. Demnach kommt die Switch-Version auf 22-26 Bilder pro Sekunde. In Situationen, wo viel auf dem Bildschirm passiert, rutscht die Framerate sogar unter die 20er Marke. Autsch.

Darüber hinaus stehen dem virtuellen Kochvergnügen ein schlechtes Frame-Pacing und Framerate-Judder im Weg. Veranschaulicht wird das Ganze im Video:

Diese Probleme haben natürlich auch zahlreiche Spieler bemerkt und ihrem Ärger auf Social Media Luft gemacht. Nachdem die Entwickler bis Ende Juli Feedback sammelten, arbeiten sie nun an einem Patch für die Switch-Version. Das gaben sie auf dem offiziellen Twitter-Kanal bekannt.

We're looking into an update at the moment :-)

Sorry to hear that, we're working on an update as we speak!