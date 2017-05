Overwatch - Anniversary Event bringt neue Skins, Arena Maps & Dance Emotes

Overwatch bekommt für das Anniversary Event neue Skins

Vor wenigen Tagen wurde das Anniversary Event für Overwatch angekündigt, mit dem das Spiel seinen einjährigen Release feiert. Bisher war nicht viel über die Inhalte der Feierlichkeit bekannt, nach und nach tröpfeln aber Details zu uns durch, die verraten, womit Overwatch Geburtstag feiert.

Mehr: Overwatch - Statistik zu Uprising: Spieler verloren Großteil der PvE-Matches

Neben einem Gratiswochenende für alle, die bisher noch nicht in den Genuss des Blizzard-Shooters gekommen sind, gibt es natürlich auch neue Inhalte für Overwatch-Veteranen. Unter anderem gibt es neue Dance Emotes, Skins und drei neue Arena Maps.

Einen Sneak Peek auf die neuen Overwatch-Karten spendierte der offizielle Twitter-Kanal des Spiels:

Here's a sneak peek at three new ARENA MAPS coming soon to our Overwatch Anniversary celebration.



The party begins May 23! ?? pic.twitter.com/umXbr0bq7k