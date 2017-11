Overwatch - Blizzard kündigt neue Heldin Moira an

Overwatch gehört nach wie vor zu den meistgespielten Hero-Shootern und wird von Blizzard regelmäßig mit zusätzlichen Inhalten versorgt. Auf der BlizzCon 2017, die aktuell in Anaheim in den USA stattfindet, hat Blizzard nun neuen Content für Overwatch angekündigt, darunter Moira, eine neue spielbaren Heldin.

Als Wissenschaftler-Charakter hat sie Verbindungen zur Vergangenheit von Talon und Reaper und ist sowohl in der Lage, ordentlich Schaden auszuteilen, als auch in einer Supporter-Rolle Teammitglieder zu heilen. Blizzards Vizepräsident Jeff Kaplan sagte dazu, dass sich die Overwatch-Spieler mehr Heiler wünschen würden. Er ergänzte, dass Moira eine Art Hybrid-Charakter sei, also recht untypisch für den Helden-Shooter. Neben einem Trailer, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, veröffentlichte Blizzard auch die einzigartigen Helden-Fähigkeiten von Moira.

Mehr: Bliizard meldet 35 Millionen Overwatch-Spieler

Bionic Grasp: Mit ihrer linken Hand strahlt Moira biotische Energie ab, um Verbündete vor ihr zu heilen. Mit ihrer rechten Hand feuert sie eine Strahlenwaffe ab, die Gegnern Energie abzieht und dadurch ihre biotische Energie auffrischt.

Mit ihrer linken Hand strahlt Moira biotische Energie ab, um Verbündete vor ihr zu heilen. Mit ihrer rechten Hand feuert sie eine Strahlenwaffe ab, die Gegnern Energie abzieht und dadurch ihre biotische Energie auffrischt. Bionic Orb: Eine Kugel, bei der ihr einen von zwei Effekten einstellen könnt. Option 1: Teammitglieder werden beim Durchlaufen geheilt. Option 2: Gegner werden beim Durchlaufen geschwächt.

Eine Kugel, bei der ihr einen von zwei Effekten einstellen könnt. Option 1: Teammitglieder werden beim Durchlaufen geheilt. Option 2: Gegner werden beim Durchlaufen geschwächt. Fade: Moira teleportiert sich über eine kurze Strecke.

Moira teleportiert sich über eine kurze Strecke. Coalescence: Moira verschießt einen Strahl, der sowohl Verbündete heilt, als auch Barrieren umgeht und Feinden Schaden zufügt.

Einen genauen Release-Zeitpunkt für Moira nannte Blizzard noch nicht, er soll aber schon "bald" - womöglich also noch in diesem Jahr - sein.

Spielt ihr noch Overwatch?