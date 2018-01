Die Begeisterung über die Kairo-Karte, die der Student und 3D-Künstler Joshua Llorente im Stil von Overwatch erstellte, blieb auch dem Blizzard-Team nicht lange verborgen.

Im Reddit-Forum (danke an PCGamesN) meldete sich Game-Director Jeff Kaplan und deutete an, dass Llorente seine Fähigkeiten beim Design von 3D-Umgebungen vielleicht bald nicht mehr nur hobbymäßig ausüben müsse:

"Großartige Arbeit! Wir melden uns. (Original: Amazing work! We'll be in touch.)"