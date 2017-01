Overwatch

In den letzten Tagen ging es bei Overwatch heiß her. Immer wieder drangen kleinere Infos zum neuen Event "Year of the Rooster" zu uns durch, das uns das chinesische Neujahr feiern lässt. Jetzt ist der spanische Trailer zum Event komplett geleakt und gibt damit den Blick auf die Neuerungen frei, die uns in Overwatch erwarten.

Wie schon durch einige Twitter-Clips angedeutet, dürfen wir uns wohl über einen neuen Spielmodus in Overwatch freuen, der an das klassische "Capture the Flag"-Prinzip erinnert.

Zusätzlich bekommen wir im Trailer einen Vorgeschmack auf die neuen Skins, die im passenden Neujahrs-Look daherkommen und mit chinesischer Folklore aufgeladen sind. Angeblich startet das Event schon heute und soll bis zum 13. Februar spielbar sein.

Freut ihr euch über den neuen Modus?