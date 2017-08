Overwatch - Die Sommerspiele & Lucioball kehren zurück, alte und neue Skins angekündigt

Die Sommerspiele von Overwatch, die im August 2016 als erstes Ingame-Event überhaupt von Blizzard abgehalten wurden, kehren dieses Jahr wieder im August zurück. Das hat Blizzard in einem neuen Video angekündigt und damit die Vermutung der Community bestätigt, die bereits dank der Arbeit von fleißigen Data-Minern auf eine Rückkehr der Sommerspiele gehofft haben. Grund für die Vorfreude: Sowohl die alten, event-exklusiven Skins von 2016, als auch ganz neue Kostüme für unsere Helden werden wieder für die Dauer der Sommerspiele im Shop und in den Lootboxen verfügbar sein. Die Preise gestalten sich wie folgt:

Kosmetische Items der 2017 Summer Games:

Legendary Skins: 3,000 Credits

Epic Skins: 750 Credits

Rare tier: 225 Credits

Common tier: 75 Credits

Kosmetische Items der 2016 Summer Games:

Legendary Skins: 1,000 Credits

Epic Skins: 250 Credits

Rare tier: 75 Credits

Common tier: 25 Credits

Neben den Skins kehrt außerdem der Spielmodus Lucioball zurück, der lose an Rocket League angelegt ist und der mit einigen kleineren Änderungen aufgebohrt und poliert wurde. Starten sollen die diesjährigen Sommerspiele am 09. August, bis die Aktion am 29. August dann wieder beendet wird.

Freut ihr euch auf die Sommerspiele oder sind euch solche Ingame-Events egal?