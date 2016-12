Overwatch - Gibt es bald ein Vote-Kick-System?

Blizzard will das Meldesystem in Overwatch überarbeiten. Denkbar wäre dabei ein Vote-Kick-System wie in World of WarCraft. Allerdings wollen die Entwickler einen Missbrauch verhindern.

von Andre Linken,

12.12.2016 09:40 Uhr