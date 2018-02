Overwatch-Fans erinnern sich vielleicht noch an das Year of the Rooster-Event, das zur Feier des chinesischen Neujahrs 2017 stattfand und uns mit einem Capture the Flag-Modus sowie thematischen Skins ausstattete. Jetzt haben die Entwickler bekanntgegeben, dass das Event dieses Jahr ein Comeback feiert - und zwar schon in wenigen Tagen.

? Wishing you prosperity in the Year of the Dog! ?



Lunar New Year returns February 8. pic.twitter.com/DCcUSF5Urm — Overwatch (@PlayOverwatch) February 2, 2018

Am 8. Februar, knapp eine Woche zuvor, startet in Overwatch das Event "Year of the Dog". Knapp eine Woche später beginnt dann offiziell das Jahr des Hundes 2018, wenn am 16. Februar das chinesische Neujahr gefeiert wird.

Year of the Dog - Neue Inhalte angekündigt

Genaue Infos zu den Boni, die uns beim nächsten Event in Overwatch erwarten, halten die Entwickler zur Zeit noch geheim. Wir können allerdings davon ausgehen, dass wir uns wieder haufenweise thematische Skins sichern können.

In einem Kommentar unter dem Ankündigungspost auf Twitter verraten die Macher von Overwatch jedoch, dass sie für's neue Event nicht nur alte Inhalte aufwärmen, sondern uns auch neuen Content servieren werden. Was es genau damit auf sich hat, wird sich in den nächsten Tagen klären. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.

Was erhofft ihr euch vom neuen Overwatch-Event?