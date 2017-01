Overwatch - PTR-Update bringt Nerfs, Buffs & 4 Emotes gleichzeitig

Overwatch - Roadhogs Haken wird im neuen PTR-Update generft

Blizzard lässt Overwatch-Fans auf den PTR-Servern ständig Neuigkeiten ausprobieren. Nach ausgiebigem Testen werden die Funktionen und Features dann oft auch im normalen Spiel eingebaut. Aber nur weil es ein PTR-Update gibt, heißt das nicht, dass diese Änderungen tatsächlich eingeführt werden. Overwatch-Fans können aber zumindest auf dem PC schon mal einen Blick in die mögliche Zukunft werfen. Die bringt uns wahrscheinlich einige Buffs, einen generften Roadhog-Haken und die Möglichkeit, vier Emotes gleichzeitig auszurüsten.

Einige Helden werden überarbeitet: Anas biotische Granate heilt jetzt um 50 % weniger Energie als vorher, während D.Va zum Beispiel mehr Energie, aber weniger Rüstung verpasst bekommt. Außerdem verschießen ihre Fusions-Kanonen jetzt elf statt nur acht Kugeln, machen aber etwas weniger Schaden. Roadhogs Gegner sollten von seinem Haken jetzt nicht mehr um Ecken herum erwischt werden können und der Haken zieht seine Ziele jetzt direkt vor Roadhog. Sombra braucht jetzt etwas weniger Zeit (0,8 Sekunden statt einer Sekunde), um Gegner zu hacken.

Eine Liste mit allen Bugfixes und Änderungen findet ihr hier. Nochmal: Aktuell handelt es sich bei all diesen Änderungen nur um Neuerungen in der öffentlichen Test-Umgebung, die nicht zwingend auch die PS4 und Xbox One erreichen müssen.

Was haltet ihr von den Änderungen?

