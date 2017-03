Overwatch - Spieler nutzen Custom Games aus, um XP zu farmen

Overwatch

Overwatch dürfte in Zukunft noch die eine oder andere Veränderung durchleben, denn Blizzard dreht immer wieder an einzelnen Schrauben und führt Neuerungen aller Art ein. Die werden in der Regel zunächst im PTR ausprobiert, also auf Test-Servern. Seit Neuestem gibt es dort die Möglichkeit, eigene Spiele zu erstellen. Diese Custom Games bieten mittlerweile schlichtweg alles: Von Counter-Strike inspirierten Surf-Modi über Zombie-Horde-Adaptionen bis hin zu Sex-Chatrooms mit Overwatch-Charakteren. Allerdings gibt es auch Spieler, die das System ausnutzen, um XP zu farmen.

XP-Farming in Overwatch

Es gibt haufenweise selbst erstellte Custom Games, die uns dazu einladen, durch Nichtstun Erfahrungspunkte zu sammeln. Bei manchen müssen wir nicht einmal mehr ab und zu einen Helden auswählen, sofern wir verbotene Auto-Clicker benutzen – wie uns von den Erstellern einiger Spiele sogar empfohlen wird. Es dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis Blizzard hier massiv den Bannhammer schwingt, oder einfach direkt komplett abstellt, dass es Erfahrungspunkte und Loot-Boxen in Custom Games gibt.

Was haltet ihr davon?

