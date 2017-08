Overwatch - Summer Games 2017 gestartet, hier sind die neuen Skins

Blizzard hat den Startschuss für die Overwatch Summer Games 2017 gegeben. Vom 8. bis zum 29. August ist es Zeit für die Sommerspiele 2017 in Blizzards Team-Shooter. Mit dabei sind neue und bekannte Skins, Emotes und Sprays im Sommer-Look für die Helden. Außerdem feiert der beliebte Spielmodus Lúcioball in einer überarbeiteten Variante seine Rückkehr.

Lúcioball im Summer Games Event 2017 - was ändert sich?

Die augenscheinlichste Änderung in der diesjährigen Variante des Spielmodus ist ein neues Stadion. Neben der bekannten Arena in Rio treten wir diesmal auch in Sydney an.

Außerdem wurden einige Mechaniken überarbeitet. So ist es nicht mehr möglich, Spieler mit dem Schallverstärker zu schubsen und Lúcios ultimative Fähigkeit wurde geändert. Sie zieht den Ball jetzt nicht mehr an, sondern erhöht unsere Geschwindigkeit, Sprungkraft und Schussstärke.

Wer möchte, kann diesmal sogar Ranglisten-Matches in Lúcioball spielen. Als Belohnung winken besonderes Sprays.

Die Skins des Summer Games Event 2017

Junkrat, Mercy, McCree, Reaper, Sombra, Soldier 76 und Widowmaker freuen sich über neue Legendary Skins im Sommer-Style. Alle neuen Outfits sehen Sie in der untenstehenden Galerie. Darüber hinaus kehren die Skins des letzten Jahres zurück. Es ist auch möglich, Skins zu den folgenden Preisen zu kaufen:

Neue Summer Games 2017 Items

Legendärer Skin - 3000 Credits

Epischer Skin - 750 Credits

Seltene Items - 225 Credits

Gewöhnliche Items - 75 Credits

Alte Summer Games Items

Legendärer Skin - 1000 Credits

Epischer Skin - 250 Credits

Seltene Items - 75 Credits

Overwatch - Alle Skins der Summer Games 2017 & 2016 ansehen