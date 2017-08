Overwatch - Update bringt Deathmatch-Modi, neue Map & Balancing-Fix

Blizzard hat Overwatch-Fans ein kostenloses Update spendiert, das in dieser Größenordnung nicht all zu oft auftauchen dürfte. Das Update nimmt sich nämlich nicht nur allgemeinen Balance-Anpassungen an, sondern hat auch neue Features im Gepäck.

So dürfen Overwatch Spieler ab sofort auch auf PS4 und Xbox One in den Spielmodi "Deathmatch" und "Team-Deathmatch" zu den Waffen greifen. Und damit diese Modi, für die Overwatch ursprünglich eigentlich gar nicht designt wurde, auch passen, wurde obendrein noch eine neue Karte spendiert. Denn "Château Guillard", ein Schlossplatz, wurde speziell für die beiden neuen Spielmodi entworfen. Der Ort ist übrigens das Zuhause von Widowmaker aus ihrer Kindheit.

Abgesehen davon erfahren Orisa und Widowmaker, vor allem aber Junkrat und Roadhog neue Verbesserungen. So bekommt Junkrat beispielsweise eine zweite Sprung-Mine zur Verfügung gestellt, während sich seine Spezialfähigkeit nun schneller auslösen und besser an Wänden entlang gehen soll.

Eine volle Liste aller Veränderungen findet ihr hier.

Was denkt ihr? Freut ihr euch über die neuen Modi?