P7 - Neues Spiel der Max Payne-Macher erscheint auch für PS4

Remedy's Max Payne erschien erstmals 2001 für PC und PS2.

Nachdem Remedy's Third Person-Shooter Quantum Break lediglich für PC und Xbox One in die Ladenregale wanderte, erscheint das neueste mit dem Codenamen "P7" bezeichnete Projekt der Max Payne- und Alan Wake-Macher, auch für die PS4. Das gab Remedy in einem Blogpost offiziell bekannt. P7 basiere auf der Northlight-Engine, die zum ersten Mal bei Quantum Break zum Einsatz kam und nun für die Sony-Konsole fit gemacht wird.

Bisher wissen wir recht wenig über das neue Remedy-Spiel. In einem Interview mit Polygon im vergangenen Dezember, verriet Game Director Mikael Kasurinen immerhin, dass uns ein kooperativer Multiplayer erwarten soll und dass sich sein Team dieses Mal auf die Welt konzentrieren will.

P7 erscheint für Xbox One, PS4 und PC. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Remedy arbeitet gerade außerdem an der Singleplayer-Kampagne zu CrossFire 2.

Freut ihr euch auf das neue Remedy-Projekt?