Payday 2 - Entwickler sammeln per DLC Geld, um YouTuber im Rechtsstreit zu unterstützen

Payday 2: Crimewave Edition

Die YouTuber Ethan und Hila Klein machen unter anderem Reaction-Videos, in denen sie humorvoll auf Dinge reagieren – wie der Name schon sagt. Auch auf Videos von anderen Menschen, wie zum Beispiel auf die des YouTubers Matt Hosseinzadeh aka "Bold Guy". Der findet das aber offenbar nicht so witzig und zieht vor Gericht, weil er sein Urheberrecht verletzt sieht. Jetzt sammeln sogar die Entwickler von Payday 2 mit einem Extra-DLC Geld, um das Ehepaar vor Gericht zu unterstützen. Denn der Prozess hat Symbolcharakter und könnte Ethan und Hila Klein in den Ruin treiben. (via Kotaku)

Mehr: Kinox.to & Co. - Überraschendes Urteil erklärt Streaming aus illegalen Quellen für rechtswidrig

Selbst wenn das YouTuber-Paar den Rechtsstreit gewinnen sollte, verschlingt er immer noch Unsummen, die die beiden nicht haben. Allein der erste Monat soll 50.000 US-Dollar gekostet haben. Darum springt zum Beispiel auch YouTube-Personality Philip DeFranco in die Bresche, der dabei geholfen hat, über GoFundMe bereits 170.000 US-Dollar zu sammeln. Ihm zufolge sei die Klage ein Versuch, die freie Meinungsäußerung einzuschränken, indem ein kaputtes Urheberrechtssystem und die Verwirrung der Menschen ausgenutzt werde.

Mehr: Gronkh - Beliebter YouTuber wird Charity-Botschafter

Ähnlich sehen das offenbar auch Overkill, die Macher von Payday 2. Darum bieten sie Ethan und Hila Klein jetzt dauerhaft als spielbare Charaktere an und verkaufen den entsprechenden DLC für knapp 5 US-Dollar. Davon geht absolut nichts an Overkill, das gesamte Geld soll in den Rechtsstreit fließen.

Wie denkt ihr über Reaction-Videos in Bezug auf das Urheberrecht?

Alle 10 Bilder ansehen