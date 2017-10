Zum 100. Geburtstag - Finnland bekommt eigenes NES-Spiel

Zum 30-jährigen Jubiläum des NES kam schon vor einem Jahr der NES Classic Mini auf den Markt. 30 Kultklassiker wurden mit der Konsole neu aufgelegt. Aber für das Original-Gerät erscheinen immer noch neue Spiele, so unglaublich das auch klingt. Anlässlich des 100. Geburtstages von Finnland kommt jetzt Perkele! - Suomi 100 vuotta in den Handel. Und zwar als waschechtes NES-Modul für rund 65 US-Dollar. (via Kotaku)

Mehr: NES Classic Mini - Nach 2,3 Mio. Verkäufen: Darum wurde es eingestellt

Zur Feier der hundertjährigen Unabhängigkeit Finnlands von Russland hat ein Team von Entwicklern die kleine NES-Spielesammlung auf den Weg gebracht. In Perkele! - Suomi 100 vuotta sind drei Spiele enthalten: Bei einem handelt es sich um eine Art Beat'em up, das zweite stellt ein Actionspiel dar, in dem wir eine Robbe steuern, die Laser aus ihren Augen schießt. Dann gibt es da auch noch den Teil, in dem wir Soviet-Truppen mit der Lightgun abschießen können.

Mehr: Game Boy Classic Mini - Hinweis auf Retro-Handheld von Nintendo aufgetaucht

Wer das spielen möchte, braucht selbstverständlich ein richtiges Nintendo Entertainment System (mit dem NES Classic Mini funktionieren die Original-Cartridges nicht). Für das Ballerspiel wird außerdem auch noch die Lightgun – der NES Zapper – benötigt. Hier könnt ihr euch die Action in Bewegung ansehen:

Was haltet ihr vom Spiel und der Idee?