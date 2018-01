Persona 6 - Atlus klopft mit Umfrage Interesse an neuen Spielen, Umsetzungen und Remakes ab

Mit einer umfangreichen Umfrage möchte Publisher Atlus herausfinden, an welchen neuen Spielen, Umsetzungen und Remakes die Spieler interessiert sind. Die Umfrage ist bislang nur in japanischer Sprache verfügbar, gibt aber bereits schon einen guten Überblick, welches Interesse die Verantwortlichen damit abklopfen müssen.

So wird zum Beispiel nach dem Interesse an bestimmten Genres wie Fighting Games, Shootern, Strategiespielen oder Online-RPGs gefragt und - natürlich - nach einem möglichen Persona 6, woran wohl die wenigsten kein Interesse haben dürften. Außerdem gibt es Fragen nach einer Persona-Brettspielumsetzung, zu Remakes bestimmter Spiele wie Devil Survivor oder Etrian Odyssey, und auch nach möglichen Plattformen, auf denen diese dann erscheinen sollen. Es gibt dabei unter anderem die Optionen PS4, PSVR, 3DS, Nintendo Switch und Mobile.

Und auch der mögliche Wunsch nach einer gänzlich neuen Marke, Umsetzungen und Spin-Offs wird in der Umfrage abgefragt. Dieser Wust an Informationen macht es natürlich schwierig, Atlus für die kommenden Projekte in die Karten zu schauen. Ein Persona 6 halten wir zumindest für wahrscheinlich, den Test zum exzellenten Vorgänger Persona 5 findet ihr hier.

Würdet ihr euch ein Persona 6 wünschen?

Persona 5 - Screenshots ansehen