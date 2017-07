Gronkh - YouTube-Star mischt als Synchronsprecher in Planet der Affen 3 mit

Der Kinofilm Planet der Affen 3: Survival startet in Deutschland am 3. August. Für die synchronisierte Fassung haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes ausgedacht und den YouTube-Star Gronkh für eine Sprecherrolle verpflichtet. Er spricht aber keinen Affen, sondern den menschlichen Soldaten Preacher, der von Gabriel Chavarria verkörpert wird.

Dabei handelt es sich zwar nicht um eine Hauptrolle, aber auch keine unwichtige Figur: In den Trailern lässt sich bereits erkennen, dass Preacher auf der Suche nach dem aus den Vorgängern bekannten Caesar in Gefangenschaft gerät.

Gronkh ist seit 2010 überaus erfolgreich: Über 4,6 Millionen Abonnenten auf seinem Hauptkanal sowie 2,3 Milliarden Klicks und der Webvideopreis sprechen eine deutliche Sprache.

Aktuell stößt der YouTuber vermehrt in neue Gefilde vor und versucht sich immer öfter als Sprecher. Dieses Jahr konnte seine Stimme bereits dreimal im Kino vernommen werden. Sowohl in Alien: Covenant als auch in Resident Evil 6: The Final Chapter und The LEGO Batman Movie hat er kleine Parts übernommen.

