Plants vs. Zombies - Erfinder angeblich von EA gefeuert, weil er gegen Pay to Win-System war

Plants vs. Zombies ist das Baby von George Fan. Zumindest sieht das Edmund McMillen so, der in Alex Larrabees Podcast erzählt, dass das Entwicklerstudio PopCap nur aus einem kleinen Team bestand, als George Fan 2009 dazukam. Plants vs. Zombies wurde ein weltweiter Hit und EA hat PopCap daraufhin 2011 gekauft. Der Nachfolger Plants vs. Zombies 2: It's About Time sollte ein Pay to Win-Modell verpasst bekommen, wogegen sich der Schöpfer des Originals aber offenbar vehement gewehrt hat. Es habe das für keine gute Idee gehalten und habe kein derartiges System implementieren wollen. Laut McMillen wurde George Fan deswegen dann direkt gefeuert.

"Diese Sache ist es so wert, darüber zu berichten und es hat mich seit Jahren frustriert, dass es darüber keine News-Storys gibt."

Laut IGN will George Fan noch ein kurzes Statement zu der Angelegenheit veröffentlichen, das bisher noch aussteht. Die Plants vs. Zombies-Geschichte hat Edmund McMillen im Rahmen einer Diskussion rund um Mikrotransaktionen, Pay to Win-Mechaniken und Lootbox-Systeme erzählt. Die aktuelle Debatte wird vor allem durch Titel wie Star Wars: Battlefront 2, FIFA 18 oder Mittelerde: Schatten des Krieges angeheizt – allesamt Vollpreistitel, die Echtgeld-Käufe beinhalten, denen Spieler und Spielerinnen mehr oder weniger Pay to Win vorwerfen.

Der Plants vs. Zombies-Schöpfer George Fan arbeitet aktuell an seinem Spiel Octogeddon:

