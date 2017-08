Playerunknown’s Battleground - Chaotisches Spielerkollektiv Twitch Plays schafft dritten Platz

Playerunknown's Battleground hält sich seit Wochen in den Verkaufs- und Spielercharts von Steam und fordert seine ständig wachsende Community immer wieder auf's Neue mit Überlebenskämpfen im Stil von Battle Royal heraus. Die Guides schießen dabei nur so aus den Boden, um auch Einsteigern so schnell wie möglich fortgeschrittene Strategien des Häuserkampfes, Hinterhaltszenarien und noch viel mehr beizubringen.

Und während wir noch versuchen, zumindest in die Top 10 der ursprünglich 100 gemeinsam startenden Spielern zu hüpfen, hat das chaotische Spielerkollektiv Twitch Plays nun einfach mal so den dritten Platz belegt. Gelungen ist das mit einer guten Portion Glück und überforderten Gegenspielern, die im Fall einer Konfrontation offenbar vorübergehend vergaßen, wie die Steuerung von Playerunknown's Battleground funktioniert. Aber seht selbst:

Eine kleine Erinnerung für all jene, die bisher nicht mit Twitch Plays in Berührung kamen: Twitch Plays bezeichnet das Ergebnis, wenn jemand einen Twitch-Chat mit einem Bot verbindet, der wiederum mit der Steuerung eines Spiels in Verbindung steht. Bestimmte Eingaben im Twitch-Chat sorgen dann dafür, dass entsprechende Bewegungen von dem Bot in das Spiel übertragen werden. Klingt chaotisch, ist chaotisch, hat aber im Fall von Playerunknown's Battleground überraschenderweise hervorragend funktioniert.