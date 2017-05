Im Duo-Mode von Playerunknown’s Battlegrounds kämpfen wir nicht allein, sondern mit einem Partner.

In PlayerUnknown's Battlegrounds haben wir ein Ziel: Wir allein oder unser Team müssen am Ende als einzige Überlebende auf dem Feld stehen. Wir gewinnen, wenn alle anderen sterben. Dass wir dabei nicht unbedingt selbst ein virtuelles Leben auf dem Gewissen haben müssen, liegt beim Hunger Games-Spielprinzip des Überraschungshits nicht unbedingt nahe. Doch Streamer Kurtjmac und sein Partner überzeugen uns vom Gegenteil (via Kotaku).

In einem Duo-Match haben es sich die beiden zur (schwierigen) Aufgabe gemacht, ohne Kill und ohne die Benutzung von Waffen zu gewinnen. Ein Pacifist-Run, der offensichtlich eine ganze Menge Geduld erfordert. Kurtjmac und sein Partner verstecken sich während des Matches die meiste Zeit in Gebäuden oder fahren mit dem Motorrad durch die Gegend, während sich die anderen Spieler die gute Ausrüstung schnappen und sich damit die Köpfe einschlagen.

Die beiden werden zwar einige Male entdeckt und beschossen, schaffen es aber auf beeindruckend unbeeindruckende Art und Weise am Ende mit sehr wenig Gesundheit übrig zu bleiben, während der letzte Spieler außerhalb des Circles stirbt. Aber seht selbst. Ab Minute 30 im Video wird es spannend:

PlayerUnknown's Battlegrounds ist aktuell als Early Access-Spiel auf Steam erhältlich, soll aber auch für PS4 und Xbox One erscheinen. Wann, ist allerdings unklar. Immerhin läuft der Shooter laut Macher bereits auf der Microsoft-Konsole.

Die derzeitige Early Access-Phase auf dem PC solle außerdem nicht länger als sechs Monate dauern. Spätestens im Herbst wissen wir dann vermutlich mehr über den Konsolenrelease von Battlegrounds.

Habt ihr euch selbst schon einmal an einem Pacifist-Run versucht?