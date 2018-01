Playerunknown's Battlegrounds - 4 Millionen aktive Spieler auf Xbox One & gratis Bonus-Battlepunkte

PUBG (Playerunknown's Battlegrounds) gibt es seit einigen Wochen auch auf der Xbox One. Die Konsolenspieler haben offenbar sehnsüchtig auf PUBG gewartet, denn das Spiel verzeichnet stetig steigende Spielerzahlen. Mit 4 Millionen aktiven Spielern wurde jetzt ein neuer Meilenstein erreicht, den es zu feiern gilt. Als Dankeschön bekommen alle Spieler und Spielerinnen 30.000 Battlepunkte geschenkt, mit denen sie Loot Crates kaufen können, die kosmetische Items erhalten.

Um an die Battle Points zu gelangen, müsst ihr lediglich Playerunknown's Battlegrounds auf der Xbox One besitzen. Alle, die bis zum 31. Januar einen Charakter erstellen, kommen in den Genuss der Gratis-Punkte. Ihr könnt sie also sogar noch abstauben, wenn ihr euch noch bis zum Ende des Monats überlegt, zuzuschlagen. Mit den kosmetischen Items lässt sich euer Charakter anpassen, die Gegenstände umfassen alle möglichen Klamotten, aber auch Accessoires wie Sonnenbrillen.

Dass PUBG ein Phänomen ist, muss eigentlich nicht mehr betont werden. Aber es ist durchaus beachtlich, dass bereits vier Millionen Spieler auf der Xbox One am Start sind. Immerhin ist Playerunknown's Battlegrounds noch immer Teil des Game Preview-Programms, also in der Early Access-Phase. Die Xbox-Version wird dementsprechend stetig verbessert und erweitert. Laut den Entwicklern soll das bis zum offiziellen Release der fertigen Version auch so weitergehen. Zuletzt wurden Dinge wie die Auto-Run-Funktion eingebaut und Performance-Optimierungen vorgenommen.

Zockt ihr schon fleißig PUBG auf der Xbox One?