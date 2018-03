PUBG-Spieler berichten auf der Xbox One von einem Glitch, der ihnen momentan das Leben erleichtert. Beziehungsweise das Überleben: Wenn wir ein ausgeknocktes Team-Mitglied wiederbeleben, läuft der Prozess auch weiter, wenn wir uns von der Person entfernen. Normalerweise wurde der Heilungs- beziehungsweise Wiederbelebungs-Prozess in diesem Fall abgebrochen. Das sorgt natürlich für Erleichterung in brenzligen Situationen, aber auch für Ärger.

Das Xbox One-Update 9 hat unter anderem gefixt, dass der Wiederbelebungs-Vorgang unbeabsichtigt abgebrochen wurde. Dabei könnte sich der neue Glitch eingeschlichen haben. Jetzt können wir jedenfalls anfangen, unsere Mitspieler zu heilen, ohne es zu Ende bringen zu müssen. Stattdessen können wir uns wegbewegen, aber das ausgeknockte Team-Mitglied kommt trotzdem wieder auf die Beine. Anscheinend beschränkt sich der Bug auf die Xbox One-Version von Playerunknown's Battlegrounds. So sieht das Ganze dann jedenfalls aus:

Da das Ganze natürlich für überraschende bis unfaire Momente sorgen kann, ist davon auszugehen, dass die Entwickler den Glitch schnellstmöglich beheben wollen. Dass das schnelle Heilen absichtlich eingebaut wurde, dürfte ausgeschlossen sein: In den Patch Notes findet sich kein entsprechender Hinweis. Einige andere Bugs im Zusammenhang mit Stats und Leaderboards, die mit dem Patch eingeführt wurden, sind bereits behoben.

Xbox players, we have fixed the issue with our leaderboards and stats tracking that was occurring since the last patch. Unfortunately we were unable to restore your missed stats. Thank you for your understanding.