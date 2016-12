PlayStation Blog Game Awards

Wie immer zum Jahresende wird auch jetzt viel darüber diskutiert, welche Spiele, die in den letzten 12 Monaten erschienen sind, denn nun wirklich die besten waren. Auch Sony will die Highlights des Jahres 2016 küren und bittet daher euch darum, an einer großen Umfrage teilzunehmen.

Mehr: GameStars 2016 - Jetzt für die besten Spiele des Jahres 2016 abstimmen!

Auf dem offiziellen PlayStation Blog könnt ihr die verschiedenen Kategorien sehen und auch gleich für euren Favoriten abstimmen. Was war denn nun das beste PS4-Spiel des Jahres? Und welches Spiel hatte die beste Story? Und ist Thumper wirklich das beste PlayStation VR-Spiel?

Ihr habt noch bis zum 31. Dezember Zeit, eure Stimmen abzugeben.