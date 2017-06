PlayStation Network - Gesperrte Accounts sollen durch Probleme mit PayPal verursacht worden sein

Auf den Social Media-Kanälen des PlayStation-Supports häufen sich aktuell Mitteilungen, in denen PSN-Nutzer beklagen, dass ihre Accounts gesperrt wurden. Einer Quelle von Kotaku zufolge soll das an massenhaften Ausgleichsbuchungen liegen, die PayPal durchgeführt hat. Kommentare scheinen das zu bestätigen, wie es in einem Update heißt. Ob die zugrunde liegenden Probleme von Sony oder von PayPal verursacht wurden, steht aber wohl noch nicht endgültig fest. Aktuell scheint sich das Phänomen auf die USA und Großbritannien zu beschränken.

Solltet ihr euch trotzdem gerade nicht in euren PSN-Account einloggen können, liegt es vielleicht daran. Falls dem so sein sollte, seht in eure E-Mails: Es könnte sein, dass ihr darin eine Mail von PayPal findet, in der es um eine Rückerstattung im Zusammenhang mit dem PlayStation Network geht.

Laut Kotaku finden aktuell Gespräche zwischen Sony und PayPal statt, um die Angelegenheit zu klären und das Problem aus der Welt zu schaffen.

Habt ihr derartige Schwierigkeiten?