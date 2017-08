PlayStation Now - 10 PS4- & PS3-Hits, die ihr jetzt gratis spielen könnt

Gestern war es dann endlich soweit und der Streaming-Dienst PlayStation Now ging offiziell in Deutschland an den Start und kann frei genutzt werden. Wer bereit ist, 16,99 Euro im Monat auszugeben, kann aus über 400 PS4- und PS3-Spielen wählen, sie ohne große Downloads unbegrenzt spielen und sogar Trophäen sammeln. Um den Launch zu feiern, ist die erste Woche PlayStation Now sogar kostenlos.

Mehr: PlayStation Now - Sony enthüllt 19 weitere PS4-Titel für den Streaming-Dienst

Das ist also die perfekte Gelegenheit, die eigene Internetverbindung zu testen und jede Menge Hochkaräter aus der jüngeren PlayStation-Geschichte nachzuholen. Zwar geht der Testzugang nach sieben Tagen automatisch in ein kostenpflichtiges Abo über, ihr habt aber die Gelegenheit, den Dienst jederzeit wieder zu kündigen.

Um diese Zeit auch ausgiebig nutzen zu können, haben wir euch 10 spannende Titel herausgesucht, die im PlayStation Now-Programm enthalten und somit aktuell kostenlos spielbar sind. Ihr könnt uns in den Kommentaren gern verraten, welche Spielen ihr euch jetzt endlich widmen wollt.

10 PS4- und PS3-Spiele, die jetzt gratis spielbar sind

1. Red Dead Redemption

Falls ihr wissen wollt, warum sich die Welt gerade auf Red Dead Redemption 2 freut, solltet ihr euch unbedingt die Abenteuer von John Marston anschauen. Eine wunderschöne Spielwelt, jede Menge Rockstar-Humor und spannende Charaktere überzeugen sogar Western-Muffel.

2. BioShock Infinite

Passend zum 10. Geburtstag der Reihe könnt ihr euch aktuell auch in die Lüft erheben und die fliegende Stadt erkunden, die in BioShock Infinite als Schauplatz gibt. Eine verwinkelte Story, actionreiche Kämpfe und die tolle Elizabeth trösten über den Verlust der Unterwasserwelten hinweg.

3. The Last of Us

Auch die Geschichte von Joel und Ellie wird bald fortgeführt und wer den Cordyceps-Pilz noch nicht in Aktion erlebt hat, sollte sich das Meisterwerk von Naughty Dog dringend endlich einmal anschauen.

4. Uncharted 3: Drake's Deception

Wer keine Lust auf die Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy hat aber dennoch auf Schatzsuche gehen möchte, darf in Uncharted 3: Drake's Deception in die Haut von Nathan Drake schlüpfen und seinen wohl besten PS3-Auftritt erleben.

5. Killzone: Shadow Fall

Als Launch-Titel der PS4 hatte Killzone: Shadow Fall hohe Erwartungen zu erfüllen und wurde ihnen auch gerecht. Der letzte Killzone-Ableger vor der Horizon Zero Dawn-Ära überzeugt vor allem grafisch.

6. God of War 3 Remastered

Schon bald kehrt Kratos zurück und stellt dieses Mal gemeinsam mit dem Sohnemann die nordische Mythologie auf den Kopf. Wer es aber dem Olymp geben möchte, wird mit der überarbeiteten Fassung von God of War 3 auf jeden Fall glücklich.

7. Split/Second: Velocity

Klassische Arcade-Racer werden immer seltener und Split/Second gehört hier definitiv zu den besten Vertretern der jüngeren Vergangenheit. Der besondere Twist des PS3-Titels war die Möglichkeit, während der Rennen ständig Fallen auf den Strecken auszulösen, um so die Gegner ausschalten zu können.

8. Tearaway Unfolded

Die PS4-Version von Tearaway baut nicht einfach nur auf der PS Vita-Version auf, sondern erweitert sie sogar. Wer LittleBigPlanet mochte und liebevoll gestaltete Spielwelten erkunden möchte, wird beim Papieruniversum von Media Molecule fündig.

9. Batman: Arkham City

Waren wir in Arkham Asylum noch auf engstem Raum begrenzt, durften wir in Batman: Arkham City gleich eine ganze Stadt erkunden, Rätsel lösen, durch die Lüfte gleiten und fiese Burschen verprügeln. Auch jetzt ist Arkham City das vielleicht beste Batman-Spiel.

10. Borderlands 2

Auf Borderlands 3 müssen wir wohl noch etwas länger warten, aber zum Glück gibt es in Borderlands 2 auch heute noch jede Menge zu tun. Wer noch nie auf Pandora war und Lust auf Koop-Action mit dem besonderen Diablo-Feeling hat, sollte die Gratiswoche bei PlayStation Now ausnutzen.

Habt ihr PlayStation Now schon ausprobiert?