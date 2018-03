PlayStation Now - 16 neue PS4-Spiele im März hinzugefügt

Neben den neuen PS Plus-Spielen im März 2018 gibt es ab sofort auch neue Titel bei PS Now. Sony hat dem Streaming-Service insgesamt 16 neue PS4-Spiele hinzugefügt.

Einige Spiele, die zuvor für PS3 verfügbar waren, wurden durch ihre PS4-Pendants ausgetauscht. So etwa Darksiders: Warmastered Edition, Terraria und How to Survive. Die neuen Titel sind ab sofort auf PS4 und PC via PS Now spielbar.

Diese PS4-Spiele gibt es jetzt bei PS Now:

Der März ist ein starker Monat für PS4-Besitzer, nicht zuletzt, weil im PS Plus-Programm das Action-RPG Bloodborne enthalten ist. Alle PS Plus-Spiele im März stellen wir euch hier genauer vor. Apropos: Derzeit könnt ihr bei einem Jahresabo für PS Plus 25 Prozent sparen.