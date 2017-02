PlayStation Now - Support endet im August auf PS3 & PS Vita

Sony konzentriert sich bei PlayStation Now in Zukunft auf die PS4.

2014 stellte Sony unter dem Namen PlayStation Now einen Cloud-basierten Streaming-Dienst vor, der es uns erlauben sollte, Spiele auf PS4, PS3, PS Vita, Fernsehern und Blu-ray-Playern zu streamen. PlayStation Now läuft in Deutschland seit vergangenem Jahr in der Beta-Phase. Nun gibt Sony via PlayStation Blog bekannt, den Dienst "nach sorgfältiger Überlegung" auf etlichen Systemen nicht mehr anbieten zu wollen.

Stattdessen will sich Sony auf die beiden Plattformen PS4 und PC konzentrieren, auf denen PlayStation Now in Zukunft weiterhin verfügbar sein soll. Damit wolle Sony einen besseren Support gewährleisten. In der Cloud abgelegte Speicherstände sollen auf PS4 und PC weiterhin abrufbar sein.

Am 15. August 2017 wird PlayStation Now nicht mehr auf folgenden Geräten angeboten:

PS3

PS Vita und PlayStation TV

Alle Sony Bravia TV-Modelle aus den Jahren 2013, 2014 & 2015

Alle Sony Blu-ray-Player-Modelle

Alle Samsung TV-Modelle

Alle Sony Bravia TV-Modelle aus dem Jahr 2016 werden schon ab 1. April 2017 nicht mehr unterstützt. Bereits ab 15. März 2017 könnt ihr euch nicht mehr auf den betroffenen Geräten für PlayStation Now registrieren.

