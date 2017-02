PlayStation Store - Ark: Survival Evolved ist meistverkauftes Spiel im Januar, noch vor Resident Evil 7

Ark: Survival Evolved ist auch im Januar 2017 das meistverkaufte PS4-Spiel im PlayStation Store.

Sony hat die PSN-Charts des Monats Januar 2017 bekanntgegeben und zeigt uns, welche digitalen Spiele sich in den letzten vier Wochen in Deutschland am besten verkauft haben. Bei den PS4-Spielen konnte sich Studio Wildcards Ark: Survival Evolved den ersten Platz sichern. Ark landete im Dezember 2016 als Early Access-Spiel in den PlayStation Store und soll im Frühling 2017 als finales Produkt auf den Markt kommen.

Rang zwei der meistverkauften PS4-Spiele bezieht Psyonix' Autofußballspiel Rocket League, dahinter folgen GTA 5, Battlefield 1, Mortal Kombat X und FIFA 17 auf den Plätzen 3,4,5 und 6. Capcoms langerwartetes Survival-Horror-Spiel Resident Evil 7 schafft es auf Platz 10. Das ist kurz nach dem Launch am 24. Januar keinesfalls ein schlechter Einstieg. Die komplette Liste könnt ihr euch auf dem offiziellen PlayStation.Blog ansehen.

Das Dino-Survival-Spiel Ark: Survival Evolved konnte sich auch in den US-Charts an der Spitze behaupten. Bei den Amerikanern konnte sich Ark: Survivor's Pack, die aktuelle Version des Spiels mit allen bisher veröffentlichten Inhalten, den ersten Platz der Januar-Downloads im PSN sichern. Resident Evil 7 folgt auf Rang zwei.

